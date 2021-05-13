Ligdeki kıran kırana yarış borsada da sürüyor! Üç büyüklerin performansları hisselere yansıyor
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Ligdeki kıran kırana yarış borsada da sürüyor! Üç büyüklerin performansları hisselere yansıyor

Ligdeki kıran kırana yarış borsada da sürüyor! Üç büyüklerin performansları hisselere yansıyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören futbol takımlarının sahada aldıkları sonuçlar yatırımcılar tarafından fiyatlanıyor. Hafta sonu kazanan Galatasaray'ın şampiyonluk şansını artırması hisselerinin tavan yapmasına neden oldu. Galatasaray hisseleri yüzde 9.94 değer kazandı. Mağlup olan Beşiktaş'ın hisseleri 9,98, Fenerbahçe'nin hisseleri ise 9,95 oranında değer kaybetti.

Başarılı sonuçlar olumlu, başarısızlık için ise olumsuz fiyatlamalar söz konusu olabiliyor. Şampiyon olan takım için Türk Futbol Federasyonu'ndan sağlayacağı yayın ve puan gelirleri dışında UEFA'dan Şampiyonlar Ligi de çok önemli gelir kapısı. Bu açıdan borsadaki fiyat hareketlerinin altında olayın maddi boyutu da çok önemli yer tutuyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Süper Lig'de son haftaya girilirken kafa kafaya bir rekabete tanık oluyoruz. Ligin bitmesine bir maç kala Galatasaray'ın Denizlispor'u yenerek şampiyonluk şansını arttırması dün borsada hissesinin tavan yapmasına ve günü yüzde 9.94 primle kapatmasını sağladı. Buna karşılık Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerine mağlup olması ise hisselerine sert düşüş olarak yansıdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yüzde 9.98, Fenerbahçe ise yüzde 9.95 düşüşle günün taban fiyatından kapanış yaptılar.

Ligdeki kıran kırana yarış borsaya da yansıyor! Üç büyüklerin performansları hisselere yansıyor

YARIŞI KAZANANIN HİSSELERİ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı zayıf görülürken yarış daha çok Galatasaray ile Beşiktaş arasında olacak. Son yıllarda pek rastlanılmayan bir görünümle iki takım son haftaya aynı puan ile giriyor ve gol averajı bakımından 2 gol ile Beşiktaş lider. Şampiyonluğu belki de gol averajı belirleyecek. Şampiyon olan takımın borsadaki hissesinin yükselişini sürdürmesi, kaybedenin hissenin değer kaybı olasılığı beklentiler dahilinde. Ancak borsada 'beklenti bitti' satışları da gelebildiği için bunu tavsiye olarak görmemek gerekir. Borsacıların çok bilindik "beklentiler alınır, gerçekler satılır" sözünü de dikkatte tutmakta yarar var. Hafta sonu şampiyonluk düğümü çözülürken hisselerin durumu bayram sonrası pazartesi günü borsada işlemler başlayınca netlik kazanacak.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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