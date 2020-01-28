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Lif, polimer ve tekstilde Türkiye ihracatının yüzde 5’i Bursa’dan

Bu yıl altıncısı düzenlenen, tüm dünyadan lif ve polimer alanında uzmanlaşmış araştırmacıların katıldığı Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) gerçekleşti.

28.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:03
Lif, polimer ve tekstilde Türkiye ihracatının yüzde 5’i Bursa’dan

Bu yıl altıncısı düzenlenen, tüm dünyadan lif ve polimer alanında uzmanlaşmış araştırmacıların katıldığı Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu 'nde (BUÜ) gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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