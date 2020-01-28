Lif, polimer ve tekstilde Türkiye ihracatının yüzde 5’i Bursa’dan

28.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:03

Bu yıl altıncısı düzenlenen, tüm dünyadan lif ve polimer alanında uzmanlaşmış araştırmacıların katıldığı Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) gerçekleşti.