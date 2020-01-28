Lif, polimer ve tekstilde Türkiye ihracatının yüzde 5’i Bursa’dan
Bu yıl altıncısı düzenlenen, tüm dünyadan lif ve polimer alanında uzmanlaşmış araştırmacıların katıldığı Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) gerçekleşti.
28.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:03
Bu yıl altıncısı düzenlenen, tüm dünyadan lif ve polimer alanında uzmanlaşmış araştırmacıların katıldığı Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com