Liderlere ne kadar elektrik faturası geldi? Zirvede BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş var

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir çıkış yapmış ve "Zamlar geri alınıncaya kadar faturalarımı ödemeyeceğim" demişti. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırmış; MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise tepkisini çekmişti.

BTP GENEL BAŞKANI BAŞ'A 5 BİN LİRA FATURA GELDİ

Gündeme oturan fatura çıkışı sonrasında bazı siyasi parti liderleri de kendilerine gelen fatura tutarını paylaştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geçen aya göre 2 misli fatura geldiğini belirtmekle yetinirken, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ise faturayı görünce şok yaşayanlardan oldu. Ocak ayında bin 522 lira elektrik faturası ödeyen Baş, şubat ayında 4 bin 979 lira faturayı görünce tepki gösterdi. Hüseyin Baş, "Eve bir elektrik faturası gelmiş inanamadım. Herhalde Nikola Tesla gizli gizli benim eve gelip elektrik üzerine çalışmalar yapıyor. Başka bir açıklaması olamaz" dedi.

ERBAKAN, 892 LİRA ÖDEDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ocak ayında 698 lira elektrik faturası ödedi. Sömestr tatili nedeniyle 15 gün evde olmamasına rağmen Erbakan'a Şubat faturası 892 lira geldi. Birinci faturada 35 gün baz alınırken, ikinci yüksek faturada 28 günlük tüketim dikkate alındı.

DESTİCİ'NİN FATURA BEDELİ 725 TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de elektrik faturasını Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada paylaştı. Fatura tutarının önceki aya göre iki katı geldiğini açıklayan Destici, "Bana gelen elektrik faturası geçen ay 350 TL, bu ay ise 725 TL civarıydı" ifadelerini kullandı.

EN FATURA TUTAR KARAMOLLAOĞLU'NA GELDİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun elektrik faturası partisinin Başkanlık Divanı'nda espri konusu oldu. Parti yöneticileri yüksek gelen faturalardan dert yanarken SP liderine 300 lira civarında bir elektrik faturası geldiği ortaya çıktı. Karamollaoğlu'na "Size az gelmiş…" yorumları yapıldı. Ancak Karamollaoğlu, o dönemde 20 güne yakın evde yoktu ve hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Ailesi de bu dönemde evi kullanmadı. Böylece Karamollaoğlu da 10 gün için 300 lira fatura ödedi.