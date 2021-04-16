Lider Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçında 2 puan yitirdi

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalarak, 2 puan yitirdi.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalarak, 2 puan yitirdi.

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Beşiktaş, Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı 2 golle beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 71'e yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Halis Özkahya üç penaltı kararı verdi

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadelede üç kez penaltı noktasını gösterdi.

46. saniyede Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle penaltıya hükmeden Özkahya, mücadelenin 64. dakikasında Welinton'un Paintsil'e yaptığı müdahalenin ardından bir kez daha penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gökhan Töre'nin müdahalesiyle Paintsil yerde kalınca Özkahya karşılaşmadaki üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamazken, MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ligde 17 maç sonra penaltı kullandı

Karşılaşmaya penaltı ile başlayan Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un yerde kaldığı pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan önce siyah-beyazlı ekip, son penaltısını ligin 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşısında kullanmıştı.

Beşiktaş'ın kullandığı son penaltıyı Kayseri deplasmanında gole çeviren N'Koudou, MKE Ankaragücü karşısında kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlandı ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı.

Rakip ceza sahasında yerde kalan Oğuzhan, doktorların müdahalesinin ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Beşiktaş gollerini Kulusic'le buldu

Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu.

İlk yarının son dakikasında Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde de öne çıktı. Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topu Kulusic, bir kez daha ters vuruşla kendi filelerine gönderdi.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvette Larin'le mücadele eden siyah-beyazlılarda Kanadalı oyuncu da sessiz kaldı.

Mensah 66 dakika oynadı

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah, 66 dakika oyunda kaldı.

Oğuzhan Özyakup'un sakatlanmasının ardından 18. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuyu teknik direktör Sergen Yalçın, 84. dakikada oyundan aldı.

Yalçın, Mensah'ın yerine 84. dakikada oyuna Dorukhan Toköz'ü dahil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul