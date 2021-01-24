Lider Beşiktaş Göztepe'yi konuk ediyor! Canlı anlatım
Süper Lig'de lider Beşiktaş, 21. hafta maçında Göztepe'yi konuk ediyor. Rakibi karşısında 3 puan hedefleyen siyah-beyazlılar, alacağı galibiyetle liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleden Beşiktaş, 3 puana ulaşarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktörlük görevine Ünal Karaman'ı getiren Göztepe ise yeni hocasıyla ilk puanlarını alma amacında.
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Titi, Mihojevic, Berkan, Zulj, Nwobodo, Soner, Trpic, Halil, Ndiaye