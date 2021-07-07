LG buzdolabı kampanyası ile bayram coşkusunu katlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LG buzdolabı kampanyası ile bayram coşkusunu katlıyor

LG buzdolabı kampanyası ile bayram coşkusunu katlıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı'na, özel buzdolabı kampanyası başlattı.

LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı'na, özel buzdolabı kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1–31 Temmuz 'da geçerli kampanya ile LG, geniş iç hacmi sayesinde daha fazla yiyecek depolamaya olanak sağlayan buzdolabı "LG InstaView GR-Q31FMKHL" modeli alanlara, "LG A9ESSENTIAL" kablosuz dik süpürge hediye ediyor.

LG, tüm ailenin bir arada olacağı ve uzun yemek masalarının kurulacağı Kurban Bayramı'nı, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyası ile kutluyor.

Kampanya kapsamında, "LG GC-Q22FTQK" ve "LG GC-Q247CSBV" modeli buzdolabı satın alan kullanıcılar, buzdolabı ile birlikte "LG A9ESSENTIAL" kablosuz dikey süpürge alması durumda, anında 2 bin TL indirim kazanıyor.

Kampanyaya ek olarak, LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından, LG InstaView modelleri hariç; tüm buzdolabı modellerinden birini satın alan ve www.lgkampanya.com adresine girip kayıt yapan tüketiciler ise 200 TL değerinde Carrefour hediye çekinin sahibi oluyor.

?

LG InstaView Buzdolapları soğuk hava kaybını önlüyor

"LG IntaView Door-in-Door" Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, tıklama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor; gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.

"LG Dondurucu Üstte Buzdolabı", LG Nature Fresh özelliğiyle, yiyecekleri klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında, sağlamlığında, tazeliğinde ve tadında tutuyor. LG İnverter Lineer Kompresör sayesinde sıcaklık dalgalanmalarını ±0,5? aralığında tutan buzdolabı, DoorCooling?™ teknolojisiyle yiyeceklerin tadının ve görüntüsünün korunmasına yardımcı oluyor. LG DoorCooling+™ özelliği, geleneksel soğutma sistemlerinden yüzde 35 daha hızlı bir şekilde cihazın iç sıcaklığını daha eşit hale getiriyor ve soğutuyor. İç kısım ile bölmenin kapı tarafı arasındaki sıcaklık farkını önemli ölçüde azaltıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

1.5 tonluk kurbanlık Paşa, otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1.5 tonluk kurbanlık Paşa, otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek
Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan İlyas Tetik Ebru Gündeş Melisa Döngel
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LG buzdolabı kampanyası ile bayram coşkusunu katlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 10:27:43. #1.14#

title