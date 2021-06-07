Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
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Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Ekonomi

Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı Kayısının kilosu 15 TL'ye satılmaya başladı Lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Malatya kayısısı, yapılan ilk hasadın ardından tezgahtaki yerini aldı.

Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı

Kayısının kilosu 15 TL'ye satılmaya başladı

MALATYA - Lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Malatya kayısısı, yapılan ilk hasadın ardından tezgahtaki yerini aldı. Yeni mahsul yaş kayısının kilosu 15 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Malatya'da ailelerin geçim kaynağı olan kayısı hasadı bölge bölge başladı. Malatya'nın Kale ilçesinde hasat edilen kayısılar, tezgahlarda yerlerini aldı. Aromasıyla ve lezzetiyle ünü ülke sınırlarını aşan kayısının kilo fiyatı ise 15 TL'den satılmaya başlanıldı.

"Kuru kayısının fiyatı yüksek olduğu için bu fiyat normal"

Sebze ve meyve halinde esnaf olan Süleyman Karadağ, kuru kayısı fiyatlarına oranla yaş kayısının kilogram fiyatının 15 TL olmasının normal olduğunu belirterek "Kayısı tezgahlarımıza indi, 3-4 tezgahta yerini aldı. Hasanbey ve huday kayısımız şimdi, kaba aşımızda inşallah önümüzdeki hafta tezgahlarda yerini alacak. Bizde hasanbey 15 lira, huday 10 liradan satılıyor. Şuanda en çok hasanbey kayısısı tercih ediliyor. Sofralık olarak, tüketim olarak en güzeli bu. Kabaaşı biraz daha büyük olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Kuru kayısının fiyatı yüksek olduğu için bu fiyat normal. Kayısının 3'te, 4'te biri kalıyor. Normal meyveye göre fiyatlar aynı, kiraz da 20 lira ama inşallah kayısı bu sene bu fiyattan aşağı düşmez. Kale ilçesi, İzollu bölgesinin ve Pötürge'nin kayısısı. Sahil boyunun çıktı. İnşallah önümüzdeki hafta tam çıkar. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü kayısı tüm tezgahlarda olur" dedi.

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız, fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla başlangıç için yüksek olduğunu vurgulayarak, "Kayısı sabah toplandı. Bugün tezgaha geldi. Kale ilçemizden geliyor. Şuan tufanda ilk ürünler. Kayısı fiyatları başlangıca göre biraz yüksek. 15 lira civarında seyrediyor. Hasanbey 15, huday kayısı 8-10 lira arasında değişiyor. Kayısıyı bilen inan hasanbeyden başka kayısı yemiyor. Fiyat pahalı ama pandemi sürecinde her şey pahalı" şeklinde konuştu.

Hasadın başlamasıyla kayısıya kavuşan vatandaşlar da mutlu olduklarını dile getirdiler.

Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı
Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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Ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısı tezgahtaki yerini aldı - Haberler Ekonomi
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