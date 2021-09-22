Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

kırmızılı takımın 80-72 üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - kırmızılı takımın 80-72 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Serhat Dülker xx, Hakan Gerey xx

Galatasaray : Eda Şahin xx 3, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx, Mısra Albayrak xx, Sude Yılmaz xx, Pelin Derya Bilgiç xxx 17, Anete Steinberga xxx 11, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 19, Berna Şahin x, Merve Aydin xx 6,

Başantrenör: Efe Güven

Beşiktaş HDI Sigorta : Ilze Jakobsone xx 8, Cansu Köksal Özgüner xxx 14, Özge Yavaş xxx 14, Elif Bayram xx 7, Paulina Frida Lovisa Hersler x 1, Meighan Sharee Simmons xxx 18, İlayda Güner xx 8, Melek Uzunoğlu xx 2

Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç

1. Periyot: 18-24 (Beşiktaş lehine)

Devre: 44-43 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 67-52 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

Aslan galibiyeti unuttu! Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu

 Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı

 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Mustafa Denizli Balotelli Cristiano Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 22:12:32. #1.12#