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Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

85 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.

KOCAELİ (İHA) - 85 mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ömer Sarı xx, Hakan Gerey xx

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 11, Gülse Uğur x 6, Melisa Korkmaz xxx 11, Sıla Dikmenoğulları x, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 22, Viktoria Mircheva x, Kristina Higgins xxx 10, Gabriela Marginean xxx 25

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Galatasaray: Eda Şahin x 2, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak x 5, Sude Yılmaz xx 11, Pelin Derya Bilgiç xxx 19, Anete Steinberga xxx 14, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 11, Merve Aydin xx 3

Başantrenör: Efe Güven

1. Periyot: 16-32 (Galatasaray lehine)

Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 66-72 (Galatasaray lehine) - KOCAELİ

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

Leyla Atakan Kupası Galatasaray'ın oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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