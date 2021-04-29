Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerine gelecek sezon da devam etmek istiyor
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Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerine gelecek sezon da devam etmek istiyor

Lewis Hamilton, Formula 1 kariyerine gelecek sezon da devam etmek istiyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Formula 1 kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, gelecek sezon da şampiyonada mücadele etmeyi planladığını söyledi.

Formula 1 kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, gelecek sezon da şampiyonada mücadele etmeyi planladığını söyledi.

Organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki Hamilton, bu sezon şampiyonluk yarışında Red Bull takımından Max Verstappen ile girdiği mücadeleden keyif aldığını kaydetti.

Mercedes ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Hamilton, gelecek sezona ilişkin kararını Imola Pisti'nde test sürüşleri sırasında verdiğini belirterek, "Test sürüşlerine pek girmem. Ama Imola'da test sürüşü günü harika geçti ve gelecek yıl da bu şampiyonada yer almak istediğimi fark ettim." ifadelerini kullandı.

Hamilton, takım aracının geliştirilmesine yardımcı olmak için teknisyenlerle sürekli iletişim halinde olduğundan da bahsetti.

Bu sezon öncekilere oranla çok daha çekişmeli geçen pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında Hamilton 44 puanla lider, Verstappen ise 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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