Lewandowski, Salzburg'u yok etti! 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Bayern Münih ile Salzburg, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avusturya'da 1-1 biten maçın rövanşında Almanya'da karşı karşıya geldi. Sahada rakibini adeta yok eden Bayer Münih'te Polonyalı golcü Robert Lewandowski maça damga vurdu.

23 DAKİKADA 3 GOL ATTI

İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Bayern Münih'te goller, 12, 21 ve 23. dakikada Lewandowski ile 31. dakikada Gnarby'den geldi. 2 tanesi penaltıdan olmak üzere 23 dakikada 3 gol atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

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