Lewandowski, Salzburg'u yok etti! 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lewandowski, Salzburg'u yok etti! 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Bayern Münih, sahasında Salzburg'la karşılaştı. Mücadeleye fırtına gibi başlayan Alman ekibi, 31 dakikada skoru 4-0'a getirdi. 23 dakikada 3 gol atan Lewandowski ise Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

Bayern Münih ile Salzburg, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avusturya'da 1-1 biten maçın rövanşında Almanya'da karşı karşıya geldi. Sahada rakibini adeta yok eden Bayer Münih'te Polonyalı golcü Robert Lewandowski maça damga vurdu.

Lewandowski, Salzburg'u yok etti! 23 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

23 DAKİKADA 3 GOL ATTI

İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Bayern Münih'te goller, 12, 21 ve 23. dakikada Lewandowski ile 31. dakikada Gnarby'den geldi. 2 tanesi penaltıdan olmak üzere 23 dakikada 3 gol atan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.

Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Bundesliga, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title