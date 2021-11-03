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Lewandowski yaptığı hatayla yıkıldı! Kariyerine kötü leke bıraktı

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Bayern Münih, Benfica'yı 5-2'lik skorla devirdi. Lewandowski hat-trick yaptı, bir de asist katkısı verdi. Ancak Lewa, 45'te penaltı kaçırdı. Bu da kariyerinde gole çeviremediği ilk penaltı oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda evinde Benfica ile karşılaştı. Polonyalı yıldız, 26'da takımını öne geçirdi, 32'de Gnabry'nin attığı golde asisti yaptı. 45'te penaltıyı kaçırdıktan sonra yıkıldı.

Lewandowski harikaydı ama bir hata yüzünden kariyerine kötü leke bıraktı

İLK OLDU

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce kullandığı 14 penaltıyı da gole çevirmişti. Kaçırdığı bu penaltıyla kariyerindeki büyülü bir istatistiği bozdu. Lewandowski bunun üzüntüsünü yaşadı.

FIRTINA DEVAM ETTİ

Ancak İkinci yarıda fırtına devam etti. 61'de ve 84'te penaltının acısını çıkardı, hat-trick yaptı. Polonyalı makine, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçta 28 gole imza attı.

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