Levante - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Levante - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.10.2020 19:50 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:53
Levante - Celta Vigo La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Levante - Celta Vigo maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İspanya La Liga'da bugün haftanın son maçı oynanacak. Bu maç Levante - Celta Vigo arasındadır. Peki Levante - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Levante - Celta Vigo maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Levante - Celta Vigo maçını Bilyoner TV, Spor Smart, Smart Spor HD kanallarından izleyebilirsiniz.

LEVANTE - CELTA VİGO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Statt da Ceramica Stadyumu, Villarreal'da oynanacak.

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