Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber

A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın gribal enfeksiyon geçirdiği ve Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi. Peş peşe koronavirüs vakalarına rastlanan Milli Takımımız'da Burak Yılmaz'dan gelen haber endişe yarattı. 8 oyuncuyu kadrodan çıkartmak zorunda kalan Şenol Güneş, Burak'tan gelecek habere odaklandı.

Ay-Yıldızlı takımımıza nazar değdi. Dün 4 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, bugün de Burak Yılmaz'dan gelen haberle sarsıldı. Milli Takım'ın en önemli gol silahı olan tecrübeli forvetin gribal enfeksiyon geçirdiği bildirildi. Burak Yılmaz'ın oynayıp oynayamacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi. Sakatlık ve koronavirüsten dolayı 8 futbolcuyu kadrodan çıkartan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'dan iyi haber gelmesine odaklandı.

HOLLANDA'YA 3 GOL ATTI

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçımızda Hollanda'ya karşı kazandığımız zaferde Burak Yılmaz, 3 gol atarak takımımızı sırtlamıştı. Norveç maçında gol katkısı veremeyen Burak Yılmaz, arkadaşlarını gol pozisyonlarının içine soktu ve rakip savunmayı oldukça yıprattı