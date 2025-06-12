Leroy Sane uçağını kaç kişi takip ediyor? 1.1 milyon kişi rekor mu?

Leroy Sane uçağını kaç kişi takip ediyor? 1.1 milyon kişi rekor mu?
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Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Peki, Leroy Sane UÇAK TAKİP kodu ne, saat kaçta Atatürk Havalimanı'na inecek?

Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane, İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek. Alman oyuncu, yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak. Galatasaray maaşın yanı sıra imza parası da ödeyecek. Peki, Leroy Sane UÇAK TAKİP kodu ne, saat kaçta Atatürk Havalimanı'na inecek?

LEROY SANE, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Saat 01:00 sularında İstanbul'a varacak olan Alman yıldız, yarın yapılacak sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Haberde Sane'nin yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacağı ve Galatasaray'ın maaşın yanı sıra imza parası da ödeyeceği de belirtildi.

İşte Sane'nin İstanbul'a geliş görüntüsü;

Leroy Sane uçağını kaç kişi takip ediyor? 1.1 milyon kişi rekor mu?

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

LEROY SANE UÇAK TAKİP KODU NE?

Galatasaray ile anlaşmaya varan Leroy Sane, bu akşam İstanbul'a gelerek Sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçecek.

Sane'nin İstanbul'a geliş saati TC-SPL özel jet ile saat 01.30'da olacağı söylenirken oyuncunun İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği ifade edildi.

Canlı takip için tıklayınız

LEROY SANE UÇAĞINI 1 MİLYONDAN KİŞİ İZLİYOR

Galatasaray'ın uçak takibi canlı yayınını 1 milyondan fazla kişi canlı takip ediyor. Bu akamın rekorolduğu ifade ediliyor.

Leroy Sane uçağını kaç kişi takip ediyor? 1.1 milyon kişi rekor mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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