Futbol yorumcu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Bayern Münih kanat oyuncusu Leroy Sane'yi transfer ettiğini iddia etti. Peki,Leroy Sane Galatasaray'a mı gelecek?

LEROY SANE GALATASARAY'A MI GELECEK?

Futbol yorumcu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Bayern Münih kanat oyuncusu Leroy Sane'yi transfer ettiğini iddia etti.

Çelikler "Leroy Sane Galatasaray'a hayırlı olsun. Sane konusunda uluslararası arenada Galatasaray transferi bitirdi diyorlar" diye konuştu.

İbrahim Seten, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. Seten"Galatasaray'da Barış Alper'in yerine alınmak istenen oyunculardan biri Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane… Sane'nin Galatasaray'a gelmek için gönüllü olduğuna dair menajerler üzerinden yapılmış birtakım konuşmalar var. Galatasaray, Leroy Sane'yi transfer ederse hiç şaşırmam." dedi.