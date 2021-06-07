Leonardo Bonucci: Türkiye çok güçlü bir takım
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Leonardo Bonucci: Türkiye çok güçlü bir takım

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EURO 2020'nin açılış maçında karşılaşacağımız İtalya'nın tecrübeli savunmacısı Leonardo Bonucci, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bonucci, "Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşurum. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım cuma günü EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Turnuvaya sayılı günler kala Çizme'nin yıldız savunmacısı Leonardo Bonucci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Leonardo Bonucci'nin açıklamalarından satır başları:

"TURNUVA ÖNCESİ ENDİŞELİ DEĞİLİM"

"EURO 2020'deki hedeflerimiz için çok konsantre bir takımımız var. Herkes böyle bir turnuvadan önce tüm hazırlıklarını yapmak ister. Ancak her zaman işler bu kadar iyi gitmez. Çünkü karmaşık durumlar olabilir. Gençler de bu kampta çok iyi ve turnuva öncesi endişeli değilim. Bu takımın güzelliği, her zaman birlikte hareket etmesi. Bizim Ronaldo veya Lukaku gibi tek başlarına maçın kaderini değiştirecek süper yıldızlarımız yok. Bizim takımımız fark yarattı her zaman. Öne çıkarmamız gereken şey bu. Bir takım olarak büyümeliyiz.

"TÜRKİYE HER GEÇEN GÜN GELİŞEN BİR TAKIM"

Türkiye ile oynayacağımız maç öncesi fazla rahat olmamalıyız. Çekya maçından sonra gelen övgüler bizi memnun etti ve ayaklarımızı yerde tutmak itiyoruz. Kariyerim boyunca gördüğüm en sorunsuz İtalya Milli Takımk bu. Bunu da kendi lehimize kullanmalıyız. Türkiye'ye herkes çok saygı duymalı. Fransa'ya karşı ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. Hakan Çalhanoğlu'ndan Cengiz Ünder'e, Merih Demiral'dan Burak Yılmaz'a kadar çok büyük yetenekleri var. Burak Yılmaz, Lille'e Ligue 1'i kazandıran harika bir oyuncu. Türkiye çok ilginç ve her geçen gün gelişen bir takım. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile konuştum. Onlar benim arkadaşlarım ve sürekli konuşurum zaten. Merih, İtalya'ya gol attırmayacaklarını söyledi."

Leonardo Bonucci: Türkiye çok güçlü bir takım
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