Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Premier League ekibi Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı futbolcu Leon Bailey oldu. Peki, Leon Bailey Beşiktaş'a gelecek mi?

BEŞİKTAŞ'TA KANAT TRANSFERİ İÇİN HAREKETLİLİK

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü üstlendiği Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kanat hattına yapılacak takviye konusunda girişimlerine başladı. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Premier League ekibi Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı futbolcu Leon Bailey oldu.

GÜNDEMDE LEON BAILEY VAR

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Beşiktaş, Leon Bailey'i kadrosuna katmak istiyor. Kulüp yönetiminin, 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarına dair bilgi topladığı ifade edildi. Bu gelişme, Beşiktaş'ın transferde ciddi adımlar attığını gösteriyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla toplam 38 resmi maça çıkan Leon Bailey, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de asist yaptı. Hızlı oyun tarzı ve birebirde etkili performansıyla bilinen Bailey, zaman zaman istikrarsız bir grafik çizmesine rağmen dikkat çekmeyi sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Leon Bailey'in İngiliz kulübü Aston Villa ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu rakam, Beşiktaş'ın mali anlamda zorlu bir pazarlık süreci geçireceğini işaret ediyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİNE GENEL BAKIŞ

Futbol hayatına Jamaika'daki Phoenix Akademisi'nde başlayan Leon Bailey, Avrupa'ya geçtikten sonra sırasıyla Anif, Trencin, Genk ve Bayer Leverkusen formaları giydi. Aston Villa ise 2021-2022 sezonunun başında oyuncuyu 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.