Lenovo En İnce ve En Hafif Profesyonel Laptop'ını Duyurdu

Lenovo ThinkPad P1, Sadece 1.7 kg!



Lenovo ThinkPad serisi ile profesyonel dizüstü bilgisayar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için X1 Carbon gibi çeşitli çözümler sunuyor. ThinkPad P serisi ise daha ince ve genel anlamda işlevsellik odaklı bir tasarıma sahip. ThinkPad P1 ve ThinkPad p72 bu iki yeni dizüstü bilgisayarı bu amaçları korumak için tasarlandı.

Bir önceki modeldeki hantal – ağır kalan güç kaynağının olduğu yerde şimdi yüzde 35 daha küçük boyutta bir güç kaynağı var ve küçülme performanstan birşey alıp götürmemiş. Yeni ThinkPad P1 sadece 18.4mm "inceliğinde" ve 3.76 lbs – yaklaşık 1.7kg. Bu haliyle Lenovo'nun en ince ve en hafif profesyonel dizüstü bilgisayarı olma özelliğini kazanıyor.

ThinkPad P1 'de 4K 15.6 inç ekran!



Yüksek çözünürlüklü 4K 15,6 inç ekrana sahip olan NVIDIA'nın Quadro P serisi grafik kartlarını (maksimum P2000) profesyonel performans yerleştirilmiş. P1'de işlemci olarak 4.6Ghz 8. Nesil Intel Core işlemciler kullanılıyor. İnce şasesi altında 64GB DDR4 Bellek ve 4TB depolama alanı sunuluyor.

P1 ve P72 Ağustos ayında satışa sunulacak. ThinkpadP1 1949$ Thinkpad P72 1799 dolar.

Engadget

https://www.teknotalk.com/lenovo-thinkpad-p1-64982/