Lemina evli mi, eşi Fanny Neguesha kimdir? Lemina çocuğu var mı?

Lemina evli mi, eşi Fanny Neguesha kimdir? Lemina çocuğu var mı?
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Lemina evli mi, eşi kim? Lemina çocuğu var mı, sorusu son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Lemina evli mi, eşi kim? Lemina çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Lemina de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Lemina evli mi, eşi kim? Lemina çocuğu var mı?

LEMİNA EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Fanny Neguesha 10 Haziran 1990'da dünyaya geldi. 2025 itibari ile 35 yaşındadır.

Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın bir dönemler sevgilisi ve iş ortağıydı. Mario Lemina'nın çocuğunun anesidir.

Çocukları : Isaiah-King Lemina, Neals Lemina

Mario Lemina Kimdir?

Tam adı Mario René Junior Lemina olan başarılı futbolcu, bir Eylül bin dokuz yüz doksan üç yılında Gabon'un başkenti Libreville'de doğmuştur. Küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayan Lemina, profesyonel kariyerine adım atmadan önce Fransa'da çeşitli altyapı kulüplerinde forma giymiştir. Fransa'da futbol eğitimini tamamlayan ve yetenekleriyle dikkat çeken Lemina, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

Fransa'da yetişmesine rağmen Gabon asıllı olan Lemina, milli takım tercihini ilerleyen yıllarda doğduğu ülke olan Gabon'dan yana kullanmıştır. Orta saha bölgesinde görev alan futbolcu, fizik gücü, pas kalitesi ve top kapma becerisiyle tanınmaktadır.

Lemina evli mi, eşi Fanny Neguesha kimdir? Lemina çocuğu var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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