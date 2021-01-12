Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi
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Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi

12.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:32

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve adı devre arası transfer dönemi için Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth için Almanya'dan açıklamalar geldi. Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sörloth'un takımda kalacağının sinyalini verdi.

Büyük umutlarla Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısında karşılayamazken Leipzig adına Bundesliga'daki ilk golünü 14. maçında attı. Leipzig, Dortmund'a 3-1 kaybetse de 90. dakikada golünü atan Sörloth, suskunluğunu bozmuş oldu.

Almanya'da performansı ile zaman zaman tartışılan Norveçli golcünün devre arasında takımdan ayrılacağı, hatta Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiği iddia ediliyordu.

"İLERİDE ATACAĞI GOLLERİN HABERCİSİ"

Sörloth hakkında ayrılık iddiaları gelirken Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, golcü futbolcu hakında açıklamalarda bulundu.

Julian Nagelsmann, "Sörloth'un ilk golünü atması çok önemliydi. Bu ona özgüven getirecek. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Burada daha yeni ve sisteme alışması uzun sürdü. Forvet için gol atmak çok önemlidir. Attıkça devamı gelir. Bu gol ile ilk adımlar atıldı. Belki de ileride atacağı bir sürü golün habercisiydi. Umarım gelecekte de kendisinden beklediğimiz performansı gösterir" sözlerini kullandı ve Norveçli golcünün takımda kalacağının sinyalini verdi.

Bundesliga'da 557 dakikada sahada kalan Sörloth, sadece 1 gol kaydedebildi. Sörloth, Leipzig'deki ilk golünü ise Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı atmıştı.

(Hürriyet)

Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi
Haber Yorumları (4)
ADİL OL: gs da para kaldımı
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TRABZONLU: Leipzig ile yapılan sözleşme gereği Sörloth Trabzon istemediği sürece Türkiye''de başka bir takımda oynayamaz. Oynarsa Leipzig Trabzon''a yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır. Yani GSliler pek umutlanmasın :)
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TRM66: Uzun zamandır dikkatimi çekiyor bu günde öyle Galatasaray ile ilgili haberleri çoğunlukla olumsuz gösteriyorsunuz
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