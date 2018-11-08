Leipzig Forması Giyen Diego Demme: Beşiktaşlı Taraftarların Sesi Aklımdan Çıkmıyor

Alman ekibi Red Bull Leipzig'in orta saha oyuncusu Diego Demme, UEFA Avrupa Liginde İskoçya'da karşılaşacakları Celtic maçının öncesinde Alman basınına Beşiktaş itiraflarında bulundu.

"TARAFTARLARIN ÇIKARDIKLARI SESLER İNANILMAZDI"

Geçen sezon Şampiyonlar Liginde Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçı hatırlatan Demme, ''Ateşli taraftarlar önünde oynamak her zaman güzeldir. Celtic'in de taraftarlarının ne kadar harika olduğunu biliyorum. Ancak geçen sezon oynadığımız maçta Beşiktaş taraftarlarının çıkardıkları ses asla aklımdan çıkmıyor. Taraftarların ruh halleri ve çıkardıkları sesler inanılmazdı.'' diye konuştu.

"WERNER MAÇA DEVAM EDEMEMİŞTİ"

Şampiyonlar Liginde oynanan maçta Beşiktaş, Leipzig'i 2-0 yenerken maç içerisinde taraftarların çıkardığı sesten rahatsız olan Alman golcü Timo Werner, maça devam edememişti.

(Sporx)