Leicester City, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak için harekete geçiyor

Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04'ten ayrılmaya hazırlanan Ozan Kabak için Leicester City devreye girdi. Premier Lig ekibinin bu transfer için 12.8 milyon sterlinlik bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Ozan, milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı olacak.