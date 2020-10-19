Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor. Leicester City menajeri Brendan Rodgers, sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin Aston Villa ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosunda yer almamıştı. Premier Lig ve Milli Takım 'daki performansıyla parmak ısırtan, Barcelona, Manchester City, Manchester United gibi devlerin transfer listesinde yer alan Çağlar'dan kötü haber geldi.

"3 AY BİZİMLE OLMAYACAK"

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün ciddi bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, İngiliz basınında Leicester City adına büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

Leicester City'deki performansıyla göz dolduran Çağlar Söyüncü, mevkisinin en iyileri arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA DA OYNAMAMIŞTI

UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçların kadrosuna dahil edilen Çağlar, sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmalarda forma giyememişti.