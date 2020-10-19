Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak

19.10.2020 00:44 | Son Güncelleme: 19.10.2020 00:54

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor. Leicester City menajeri Brendan Rodgers, sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin Aston Villa ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosunda yer almamıştı. Premier Lig ve Milli Takım 'daki performansıyla parmak ısırtan, Barcelona, Manchester City, Manchester United gibi devlerin transfer listesinde yer alan Çağlar'dan kötü haber geldi.

"3 AY BİZİMLE OLMAYACAK"

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün ciddi bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" dedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, İngiliz basınında Leicester City adına büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.

Leicester City'deki performansıyla göz dolduran Çağlar Söyüncü, mevkisinin en iyileri arasında gösteriliyor.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINDA DA OYNAMAMIŞTI

UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takım'ın Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçların kadrosuna dahil edilen Çağlar, sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmalarda forma giyememişti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak

İlgili Haberler

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir
Ameliyat edilecek olan Van Dijk, 7-8 ay sahalardan uzak kalabilir
Cengiz Ünder'in Leicester City'e Uzanan Yolculuğu
Cengiz Ünder'in Leicester City'e Uzanan Yolculuğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Yekta Kopan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Can Bartu Ozan Kabak Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Leicester City'de Çağlar Söyüncü depremi! 3 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 00:54:39. #1.14#
title