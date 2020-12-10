Leicester City - AEK Athens Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Leicester City - AEK Athens Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Leicester City - AEK Athens maçıdır. Peki Leicester City - AEK Athens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

LEİCESTER CİTY - AEK ATHENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Leicester City - AEK Athens maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

LEİCESTER CİTY - AEK ATHENS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leicester City - AEK Athens maçını Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarından izleyebilirsiniz.

LEİCESTER CİTY - AEK ATHENS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, King Power Stadyumu, Leicester'da oynanacak.