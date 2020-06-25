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Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti

Salgın sürecinde karton taraftar uygulamasına geçen Championship ekibi Leeds United'ta şok bir görüntü ortaya çıktı. Leeds tribünlerinde terörist grup El-Kaide'nin kurucularından olan Usame bin Ladin'in fotoğrafı yer alırken bu dikkatsizlik, İngiliz ekibinde taraftarların tepkisini çekti.

25.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:36

Koronavirüs sürecinde kulüplerin tribünlerini doldurduğu "karton taraftar" uygulaması İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Leeds United'ın başını ağrıttı. Leeds United'ın yuvası Elland Road'da bulunan 15 bin karton taraftar arasında terör örgütü El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in fotoğrafı tespit edildi. Kulüp bir açıklama yaptı ve görselin derhal kaldırıldığını söyledi.

TÜM FOTOĞRAFLAR İNCELENİYOR

9 Eylül terör saldırılarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan ismin fotoğrafının tribünde yer alması sosyal medyada gündem oluşturdu. BBC'de yer alan habere göre açıklamada bulunan Leeds United yetkilileri tribünde başka bir rahatsız edici fotoğrafa yer verilmeyeceğini ve tüm fotoğrafları incelediklerini ifade etti.

AVUSTRALYA'DA DA BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Bu ay başında Avustralya'da da benzer bir olay yaşanmış ve National Rugby League'de (Ulusal Ragbi Ligi) Penrith Panthers'ın Newcastle Knights ile bir araya geldiği maçta Britanyalı seri katil Harold Shipman'ın fotoğrafının da tribünlerde yer aldığı ortaya çıkmıştı. Bu iki olay üzerine bu uygulamaya giden kulüplerin fotoğrafları daha sıkı denetlemesi gerektiği de gün yüzüne çıktı.

PREMIER LİG İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Premier Lig'e çıkmak için mücadele veren Leeds United, Championship'te bitime 8 maç kala 71 puanla ikinci sırada yer alıyor. Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds'in önünde averajla lider olan takım ise West Bromwich Albion.

Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
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Spor Manşet

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