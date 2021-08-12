Leeds United, teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesini uzattı
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Leeds United, teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesini uzattı

Leeds United, teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

2018 yılında Leeds United'ın başına geçen ve takımı 16 yıl sonra Premier Lig'e taşıyan 66 yaşındaki Bielsa, sezonun başlamasına günler kala yeni sözleşme imzaladı.

Bielsa yönetimindeki Leeds United, geçen sezonu 59 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Leeds ekibi, ligin ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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