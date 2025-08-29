Lecce Milan CANLI izleme linki var mı? Lecce Milan maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak Lecce– Milan karşılaşması izleyenlere büyük bir heyecan yaşatacak. Karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşabileceklerini haberimizin devamında bulabilecek.

LECCE MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Lecce ile Milan arasındaki Serie A mücadelesi 29 Ağustos Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise saat 21:45'te çalacak.

LECCE MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK

İtalya Serie A'da heyecan yaratacak bu karşılaşmaya Lecce ev sahipliği yapacak. Maç, Via del Mare Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

LECCE MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Lecce – Milan maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; S Sport 2, Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar aracılığıyla da izlenebilecek.

LECCE MİLAN MAÇI SKOR BİLGİSİ

Karşılaşma henüz başlamadığı için güncel skor bulunmamaktadır. Maç tamamlandığında sonuç bilgileri paylaşılacaktır.