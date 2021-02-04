LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor
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LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

04.02.2021 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:55
LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un hissedarlarından LeBron James ve takımın giyim sponsoru Nike, 2022'de sözleşmesinin biteceği PSG'den ayrılması gündemdeki Kylian Mbappe için devreye girmeye hazırlanıyorlar. LeBron James ve Nike'ın ortak çabasının Mbappe'yi Liverpool'a getirebileceği belirtildi.

Fransız devi PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Avrupa piyasasındaki en değerli isim konumunda. 22 yaşındaki yıldız oyuncu için Liverpool ve Real Madrid devredeler. Liverpool Echo'ya göre Mbappe'nin Liverpool'a transferi için Nike ve LeBron James ortaklığında bir proje devrede.

Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesinin bitimine 18 ay kaldı. Paris Saint-Germain, 2022 yazında Mbappe'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya. Mediapro ile yayın anlaşmasının iptal olduğu Fransa'da kulüpler yıldızlarını elden çıkarmaya bakarken PSG'nin bu anlamda maddi bir sıkıntısı bulunmuyor. Fakat oyuncunun farklı bir deneyim için takımdan ayrılması muhtemelken Fransız medya kuruluşu Canal+ da oyuncunun kalmasını isteyenlerin başında geliyor.

LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

İngiltere'de ise Mbappe için çok daha güçlü bir birliktelik var. Nike, Air Jordan markası üzerinden PSG ile oldukça başarılı bir anlaşma yürütmekte fakat şimdi hedef Liverpool'da Mbappe üzerinden başarılı bir proje sağlamak. Nike, yıllık 30 milyon Pound üzerinden Liverpool'a forma sponsorluğu sağlıyor. Forma satışlarından ödenen telif ile bu ücret 75 milyon Pound'a ulaşabilir.

MBAPPE ÜZERİNDEN PROJE PLANLANIYOR

Teniste Serena Williams, müzik piyasasında Drake ve basketbolda LeBron James ile dünya çapında geniş bir müşteri kitlesine sahip Nike, futboldaki en önemli projesini de Mbappe üzerinden planlıyor.

LeBron James, 2011'de Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini 4.7 milyon Pound karşılığında almıştı. Şimdi Nike, LeBron ve Mbappe üzerinden bir proje hazırlığında...

LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

Hem LeBron James hem Kylian Mbappe, mütevazi bir hayattan zirveye ulaşmayı başarmış isimler. İkilinin yakın arkadaşlıkları bulunuyor. LeBron'a olan sevgi ve saygısını sürekli dile getiren Mbappe, "LeBron eşsiz bir şampiyon. Ona hem saha içinde hem saha dışında çok derin saygı duyuyorum. O benim için ilham kaynağı" ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi LeBron James etkisi ve Nike'ın bu transfer adına sağlamayı planladığı maddi destek, Mbappe transferinde Liverpool'u ciddi şekilde avantajlı kılıyor.

(Fanatik)

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