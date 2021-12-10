LeBron James'in "triple double"ı Lakers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Memphis Grizzlies'a 108-95 mağlup oldu.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Lakers'ın all star oyuncusu LeBron James'in 20 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle kariyerinin 100. "triple double"ını yaptığı maçı ev sahibi ekip, 13 sayı farkla kazandı.

Lebron James, NBA tarihinde Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson ve Jason Kidd'in ardından 100 "triple double"a ulaşan 5. isim oldu.

Anthony Davis'in 22 sayı, 8 ribauntla oynadığı maçta Avery Bradley ve Talen Horton-Tucker 10'ar sayı kaydetti.

Ev sahibi takımda 25 sayı, 5 ribauntluk performansıyla Jaren Jackson maçın en skorer ismi oldu. Desmond Bane 23 sayı, Steven Adams 13 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 118-96 yenen Utah Jazz, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Rudy Gobert 17 sayı, 21 ribaunt, Hassan Whiteside 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Donovan Mitchell 22 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Joel Embiid'in 19 sayı, 9 ribaunt ürettiği 76ers'ta Seth Curry 18, Tobias Harris 17 sayı kaydetti. 15 dakika 42 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 4 sayı, 1 ribaunt, 1 asistle salondan ayrıldı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise San Antonio Spurs, sahasında Denver Nuggets'ı 123-111 mağlup etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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