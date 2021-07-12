LeBron James İkon Serisi kostümü Fortnite'a geliyor!
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LeBron James İkon Serisi kostümü Fortnite'a geliyor!

LeBron James İkon Serisi kostümü Fortnite'a geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

LeBron James Fortnite'a geliyor!

LeBron James İkon Serisi kostümü, Fortnite'a gelecek olan yeni kostüm paketi olarak duyuruldu! Kral James takma adı ile tanıtılan kostüm birkaç farklı varyasyon ile geliyor.

LeBron'un Fortnite içerisindeki görünümü

LeBron James kostümü ünlü basketbol devinin en karizmatik halini ortaya çıkarıyor. Pakete LeBron James kıyafeti ve Kralın Cevheri sırt süsü de dahil. Hatta dileyen oyuncular LeBron'a güneş gözlüğü bile takabilecekler.

Ayrıca, Kral James Ekipman Paketi ile LeBron'un görünüşünü daha da ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Paketin içindekiler:

  • Atik Aslan kazması.

  • Kral Kanatları planörü.

  • LeBron'un etkili saha içi kutlaması: Ses Kesici.

    • Ayrıca LeBron'un birbiriyle uyumlu kıyafeti, sırt süsü, Atik Aslan kazması ve Kral Kanatları planörü, 20 farklı altın tonunu ayarlayabileceğiniz bir kaydırma çubuğu ile süslenebiliyor.

    Kral James ile rakiplerinize smaç basmaya hazır mısınız?

    Hangi LeBron kıyafetini seçeceğinize karar veremiyorsanız tüm kıyafetleri bir arada satın alabileceğiniz Kral James paketi sizler için aradığınız fırsat olabilir. Ayrıca "Potanın Efsanesi" yükleme ekranı da bu pakete dahil.

    Fortnite Lebron James yükleme ekranı

    Kral James'in imzası haline gelmiş ayakkabıların yakında çıkacak Nike LeBron 19 versiyonunu giyen iki farklı kıyafet ile basketbolun efendisi 15 Temmuz 2021'de içerik mağazasına geliyor.

    15 Temmuz Perşembe TSI 03.00'te tüm LeBron eşyalarını içerik mağazasında bulabilirsiniz.

    Kaynak: Playerbros

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