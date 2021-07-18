Lebogang Phiri Çaykur Rizespor'da
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Lebogang Phiri Çaykur Rizespor'da

Lebogang Phiri Çaykur Rizespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık özleşme imzaladı. Lebogang Phiri için düzenlenen imza törenine kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Geçtiğimiz sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Güney Afrika Milli Takımı oyuncusu Phiri, futbola ülkesindeki Bidvest Wits AY takımında başladı. 2013 yılında Danimarka ekiplerinden Bröndby IF'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılından bu yana Fransa'da top koşturuyor. - RİZE

Lebogang Phiri Çaykur Rizespor'da
Lebogang Phiri Çaykur Rizespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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