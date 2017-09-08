Leader Projesi" Harekete Geçiyor
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), yerelde yaşanan sorunların çözümü ve kırsalda yaşayan yerel kırsal toplulukların harekete geçirilmesi amacıyla başlatılan “LEADER Projesi” kapsamında kurulan Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğinin Toplantısı Alaçam Esnaf...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), yerelde yaşanan sorunların çözümü ve kırsalda yaşayan yerel kırsal toplulukların harekete geçirilmesi amacıyla başlatılan "LEADER Projesi" kapsamında kurulan Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğinin Toplantısı Alaçam Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), yerelde yaşanan sorunların çözümü ve kırsalda yaşayan yerel kırsal toplulukların harekete geçirilmesi amacıyla başlatılan "LEADER Projesi" kapsamında kurulan Alaçam - Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi" yürütülmekte.
Yerel Kalkınma Stratejilerin Uygulanması Tedbiri kapsamında AB tarafından ülkemizde uygulamaya konulan proje kapsamında Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, ilçede kurulu bulunan Ondokuzmayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantılarda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden ilgili proje uzmanları Mehmet AK ve Seher Ula tarafından yapılan sunumlarda; LEADER tedbirinin 26 milyon euro bütçe ile Türkiye'de Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanmakta olduğunu söylediler.
Samsun' da 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ilçelerinde uygulanacak proje ile kırsalda kapasitenin geliştirilmesi, kırsal alanın sosyal, ekonomik, çevre ve kültürel mirasın korunmasına destek olunmasının hedeflendiğini belirten proje uzmanları, kültürel etkinliklerin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültür varlıklarına yapılacak yatırımlar, Turizm ve rekreasyon çalışmaları, yerel ürünlerin geliştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi mirasın korunması eksenlerinde gelişimi amaçlayan LEADER yaklaşımının bunlara bağlı 36 alt tedbirleri desteklediğini ifade ederek, kurulan yerel eylem gruplarının yerel kalkınma Stratejilerini (YKS) hazırlaması gerektiğini belirtiler.
Kaymakam Çağlar, "30 yıla yakın bir süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımı, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak oluşturulan yerel kalkınma stratejilerinin desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır" dedi.
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ise yaptığı konuşmada, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ve kırsal alanda yapılacak sosyal temalı projelerinin desteklenmesi amaçlı LEADER yaklaşımında ilçemizin seçilmesinden dolayı teşekkür ederim. Turizm Bölgesi ile ön plana çıkan ilçemizin kırsalında tarım, hayvancılık, turizm ve kültürel çevre konularında bu projenin önemli katkıları olacak, küçük dokunuşlar ile büyük farkındalıklar oluşturacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN