LC Waikiki, 1000'inci mağazasını Kiev'de açtı

16.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:22

Fransız tasarımcı tarafından 1988 yılında Fransa'da kurulan 1997 yılında ise Vahap Küçük ve kardeşi tarafından satın alınarak Türkiye'nin en büyük hazır giyim zinciri haline getirilen LC Waikiki, geçtiğimiz günlerde 1000'inci mağazasını ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açtı.