Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftarı tehdit etti

Lazio'nun taraftarlara açık gerçekleştirdiği idmanda Vedat Muriqi'ye eleştirilerde bulunan bir taraftar, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin hışmına uğradı. Sarri çok sinirlendiği taraftara, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim" ifadelerini kullandı.