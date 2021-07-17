Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftarı tehdit etti
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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftarı tehdit etti

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Lazio'nun taraftarlara açık gerçekleştirdiği idmanda Vedat Muriqi'ye eleştirilerde bulunan bir taraftar, İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'nin hışmına uğradı. Sarri çok sinirlendiği taraftara, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim" ifadelerini kullandı.

Lazio'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. İtalyan ekibinin taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanına teknik direktör Maurizio Sarri'nin Muriqi için taraftarla karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu.

"SENİ BURADAN GÖNDERİRİM"

Bir taraftarın Vedat Muriqi'ye eleştirilerde bulunması üzerine saha kenarına gelen Maurizio Sarri, taraftara uyarıda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!" ifadelerini kullandı. Sarri'nin bu sözlerinin üzerine birçok taraftar kendisine alkışlarla destek verdi.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftarı tehdit etti
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