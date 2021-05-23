Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Vedat Muriqi'i takasta kullanacak
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Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Vedat Muriqi'i takasta kullanacak

Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Vedat Muriqi'i takasta kullanacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadrosu için hamleler yapılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Tufan için takas seçeneği gündeme geldi. Lazio, Ozan'ın transferi için sarı-lacivertlilere içinde Vedat Muriqi takasını bulunduran 3 seçenek sundu.

İtalya Serie A'da Lazio, Fenerbahçe'de kariyer sezonunu oynayan Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde ise golcü arayışı sürerken iki takım için orta yolun bulunacağı bir teklif gündeme geldi. Çizme ekibi, Kanarya'ya Ozan'ı Vedat Muriqi takasında kullanabileceği 3 farklı seçenek sundu.

LAZIO TRANSFER İÇİN İSTEKLİ

Her fırsatta yurt dışında oynamak istediğini açıklayan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi 20 milyon Euro serbest kalma maddesini sözleşmesine koydurmuştu. İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu Ozan Tufan için İtalyan kulübü Lazio'dan yönetime ciddi bir teklif geldi.

TAKAS BARINDIRAN 3 TEKLİF

Lazio kulübü 17 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den satın aldıkları Vedat Muriç için, Ozan Tufan karşılığında Sarı-lacivertli kulübe 3 ana teklifte bulundu.

  1. Ozan Tufan'ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para + Vedat Muriç'in bonservisi.
  2. Ozan Tufan'ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para + Vedat Muriç'i bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.
  3. Ozan Tufan bonservisi için 16 milyon euro nakit para, Vedat Muriç ile ilgili ise kiralama içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

MURIQI ONAYI VERDİ

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor. Vedat Muriç geri dönmek için yönetime onay verirken Ozan Tufan'da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

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