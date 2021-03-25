Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
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Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun genç futbolcusu Daniel Guerini, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. Lazio'nın gelecekte kendisinden çok şey beklediği 19 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sene A Takım'da forma giymesi bekleniyordu.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun 19 yaşındaki genç oyuncusu Daniel Guerini, geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi.

LAZİO'DA GELECEĞİN YILDIZI OLACAKTI

Genç oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından Lazio bir mesaj yayınladı. 10 numara olarak görev yapan, sol ayaklı, genç oyuncu, Lazio'nun gelecekte çok şey beklediği isimlerin başında geliyordu. Guerini gelecek yıllarda Lazio'nun A Takımı'nda görev yapması bekleniyordu. Genç oyuncu son olarak 21 Mart'ta Torino'ya karşı forma giymişti. 21 Mart 2002'de dünyaya gelen Daniel Guerini, futbola Lazio altyapısında başladı. Burada oynarken sırasıyla, Fiorentina, Torino ve SPAL kulüplerine kiralık olarak gönderildi.

Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
Daniel Guerini'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında aracının son hali.
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti
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