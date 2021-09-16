Lazio maçından notlar
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Fatih Terim'den 2 değişiklikMarcao yeniden ilk 11'deKerem ve Marcao tribünlere çağrıldıGalatasaray, stadına kavuştuLazio'da 4 isim değişti Ata SELÇUK / - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio'yu konuk etti.
Fatih Terim'den 2 değişiklik
Marcao yeniden ilk 11'deKerem ve Marcao tribünlere çağrıldı Galatasaray, stadına kavuştu Lazio'da 4 isim değişti
Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio'yu konuk etti.Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Luyindama yerine Marcao'ya şans verirken, Emre Kılınç yerine ise Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.Sarı kırmızılı takım sahaya şu ilk 11'le çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.MARCAO YENİDEN İLK 11'DEGalatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maçtan men cezasına çarptırılan ve sarı kırmızılı kulüp tarafından da cezalandırılan Marcao, 16 Ağustos'ta oynanan bu müsabakanın ardından ilk defa forma buldu. Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirildi.KEREM VE MARCAO TRİBÜNLERE ÇAĞRILDIMaç öncesi ısınma sırasında tribünler, hem Kerem Aktürkoğlu'nu hem de Marcao'yu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, antrenmanda barışan ikilinin lehine tezahüratlar yaptı.GALATASARAY, STADINA KAVUŞTUGalatasaray, Lazio ile oynadığı maç ile birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıktı. Zemin ve koltuk bakımı çalışmaları kapsamında bir süredir maç oynamaya kapalı olan Türk Telekom Stadyumu, Lazio maçı ile kapılarını taraftarlara açtı.LAZIO'DA 4 İSİM DEĞİŞTİLazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımının İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında oynadığı AC Milan maçının ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi. Reina yerine Strahoska, Marusic yerine Lazzari, Milinkovic-Savic yerine Akpa-Akpro ve Pedro yerine Zaccagni ilk 11'de görev yaptı.
Lazio, sarı kırmızılı rakibine karşı şu ilk 11'le sahaya çıktı: Strahoska, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri