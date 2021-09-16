Lazio maçından notlar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lazio maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Haberler | Spor
Lazio maçından notlar

Fatih Terim'den 2 değişiklikMarcao yeniden ilk 11'deKerem ve Marcao tribünlere çağrıldıGalatasaray, stadına kavuştuLazio'da 4 isim değişti Ata SELÇUK / - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio'yu konuk etti.

Fatih Terim'den 2 değişiklik

Marcao yeniden ilk 11'de

Kerem ve Marcao tribünlere çağrıldı

Galatasaray, stadına kavuştu

Lazio'da 4 isim değişti

Ata SELÇUK/ - UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio'yu konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Luyindama yerine Marcao'ya şans verirken, Emre Kılınç yerine ise Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.

Sarı kırmızılı takım sahaya şu ilk 11'le çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

MARCAO YENİDEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maçtan men cezasına çarptırılan ve sarı kırmızılı kulüp tarafından da cezalandırılan Marcao, 16 Ağustos'ta oynanan bu müsabakanın ardından ilk defa forma buldu. Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

KEREM VE MARCAO TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Maç öncesi ısınma sırasında tribünler, hem Kerem Aktürkoğlu'nu hem de Marcao'yu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, antrenmanda barışan ikilinin lehine tezahüratlar yaptı.

GALATASARAY, STADINA KAVUŞTU

Galatasaray, Lazio ile oynadığı maç ile birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda sahaya çıktı. Zemin ve koltuk bakımı çalışmaları kapsamında bir süredir maç oynamaya kapalı olan Türk Telekom Stadyumu, Lazio maçı ile kapılarını taraftarlara açtı.

LAZIO'DA 4 İSİM DEĞİŞTİ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımının İtalya Serie A'nın 3'üncü haftasında oynadığı AC Milan maçının ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi. Reina yerine Strahoska, Marusic yerine Lazzari, Milinkovic-Savic yerine Akpa-Akpro ve Pedro yerine Zaccagni ilk 11'de görev yaptı.

Lazio, sarı kırmızılı rakibine karşı şu ilk 11'le sahaya çıktı: Strahoska, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile.


Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri
Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor

 Aslan taraftarı önünde galibiyet istiyor! Galatasaray-Lazio maçı başladı

Aslan taraftarı önünde galibiyet istiyor! Galatasaray-Lazio maçı başladı

 Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu

Lazio maçında Fatih Terim'in imha planı Kerem Aktürkoğlu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Binali Yıldırım Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Hande Erçel Kylie Jenner Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lazio maçından notlar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:08:34. #1.17#