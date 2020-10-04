Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio sahasında Inter'i konuk ediyor. Maç 16:00 itibariyle başladı. Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio kendi sahasında Inter'i konuk ediyor. Yayın saati itibariyle heyecanı azalmadan devam eden maç sonucu kaç kaç?

LAZIO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA?

Lazio - Inter maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00 itibariyle beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanmaktadır.

LAZIO - INTER MAÇI 11'LERİ

Lazio: Bastos, Francesco Acerbi, Patric; Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Adam Marusic; Luis Alberto; Ciro Immobile, Felipe Caicedo

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young; Stefano Sensi; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku

LAZIO INTER MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Maç 1 - 1 beraberlikle tamamlandı.

LAZIO INTER GOLLERİNİ KİM ATTI?

Inter - Martinez 30'

Lazio - Sergej 55'

ITALYA SERIE A PUAN TABLOSU

Atalanta galibiyetini sürdürürken, Lazio ve Inter beraberliği sonucu tablonun güncel hali bu şekildedir.