Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

04.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:03
Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio sahasında Inter'i konuk ediyor. Maç 16:00 itibariyle başladı. Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Lazio kendi sahasında Inter'i konuk ediyor. Yayın saati itibariyle heyecanı azalmadan devam eden maç sonucu kaç kaç?

LAZIO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDA?

Lazio - Inter maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:00 itibariyle beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanmaktadır.

LAZIO - INTER MAÇI 11'LERİ

Lazio: Bastos, Francesco Acerbi, Patric; Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Adam Marusic; Luis Alberto; Ciro Immobile, Felipe Caicedo

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Arturo Vidal, Nicolo Barella, Ashley Young; Stefano Sensi; Lautaro Martínez, Romelu Lukaku

LAZIO INTER MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Maç 1 - 1 beraberlikle tamamlandı.

Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

LAZIO INTER GOLLERİNİ KİM ATTI?

Inter - Martinez 30'

Lazio - Sergej 55'

ITALYA SERIE A PUAN TABLOSU

Atalanta galibiyetini sürdürürken, Lazio ve Inter beraberliği sonucu tablonun güncel hali bu şekildedir.

Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu

İlgili Haberler

2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda hangi takımlar var? F grubu takımları neler?
2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda hangi takımlar var? F grubu takımları neler?
2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda hangi takımlar var? B grubu takımları neler?
2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda hangi takımlar var? B grubu takımları neler?
2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda hangi takımlar var? C grubu takımları neler?
2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda hangi takımlar var? C grubu takımları neler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Yıldırım Mayruk Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Azerbaycan Donald Trump İlham Aliyev Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lazio - Inter maç sonucu kaç kaç? Lazio Inter gollerini kimler attı? Italya Serie A puan tablosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 18:03:17. #1.14#
title