Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü

Lazio'nun yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Simone Inzaghi, Başkan Claudio Lotito'yu kızdırdı. Tesislerde Inzaghi ile buluşan Başkan, hocanın üzerine yürüdü. Inzaghi, öfkeli Başkan'ı sakinleştirmeye çalıştı ama kendisi de gerildi. Olay fiziksel arbede yaşanmadan kapandı. Lotito'nun 45 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılması ve Inter'le anlaşmasından dolayı bir hayli kızgın olduğu görüldü.

Serie A'da 2020/21 sezonunu 68 puanla 6. sırada bitiren Lazio'da hareketli saatler yaşanıyor. 2015-16 sezonunun son dönemlerinde Stefano Pioli'nin yerine gelen ve 6 sezondur takımın başında olan Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılması Başkan Claudio Lotito'yu bir hayli sinirlendirdi.

"ANLAŞTIK" DUYURUSU BOŞA GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Inzaghi ile yediği akşam yemeğinde 2024'e kadar sözleşme imzalamak üzere anlaştıklarını duyuran Lotito, ''Fikrini değiştirmiş ve ayrılacak. Kontratı hazırdı ben imzalamıştım, sadece o imza atacaktı. Hayal kırıklığına uğradım" açıklamasını yapmıştı.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Tesislerde son bir kez bir araya gelen ikilinin yaşadığı vücut hareketleri ise İtalyan basınında gündem oldu. İkili arasında sert bir diyalog yaşandığı gözlenirken Başkan Claudio Lotito'nun Inzaghi'ye bir hayli tepkili ve öfkeli olduğu gözlerden kaçmadı.