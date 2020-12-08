Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu
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Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu

08.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:22
Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu

Belçika ekibi Club Brugge ile evinde 2-2 berabere kalan Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra gruptan çıkmayı başardı. Bu yaz Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe yapılan anlaşmaya göre 1 milyon euro bonus kazandı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında Lazio evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan, Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 2-2 sona erdi ve Lazio son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Lazio 12. dakikada Correa ve 27. dakikada penaltıdan Immobile'in attığı gollerle 2 kez öne geçerken, Club Brugge'e beraberliği getiren sayıları 15. dakikada Vormer ile 76. dakikada Vanaken kaydetti.

Club Brugge'de Sobol, 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Belçika temsilcisi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen beraberliği koparmayı başardı ancak üst turu getirecek üstünlük sayısını bulamadı.

20 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan ve gruptan çıkan Lazio 10 puanla, 13 puanlı Dortmund'un arkasından 2. sırada tamamlarken, Club Brugge ise 8 puanla 3. olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLDU

İtalyan ekibinin tur atlamasına Lazio'lulardan sonra en çok sevinen ise Fenerbahçe oldu. Bu yaz Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe yapılan anlaşmaya göre 1 milyon euro bonus kazandı.

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