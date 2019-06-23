LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen LAY-UP Basketbol Turnuvası ödül töreni ile sonlandı.

Turnuvada, Minik Erkeklerde VAM, Küçük Erkek A'da Goxu, Küçük Erkek B'de VAM, Yıldız Erkeklerde Goxu, Gençlerde İncek, Yıldız Kızlarda Doğan Hakyemez takımları şampiyon oldu.

VAM Sport ve SB Sportif organizasyonları iş birliğinde, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu ve Marmaris Ortaokulu Spor Salonu ve Pineta Otel'de düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 24 takım ve 500 sporcu yer aldı.

Turnuvanın organizatörlerinden Selçuk Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok keyifli bir turnuva yaşadıklarını sporcuların sakatlanmadan çok mutlu şekilde turnuvayı bitirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 sporcunun turnuvada mücadele ettiğini aktaran Bilgiç, "Hem tatil hemde spor dolu bir turnuva oldu. Bundan sonraki hedefimiz turnuvamızı geleneksel hale getirmenin yanında uluslararası bir hale getirmek. Sportif ve kültürel bir birliktelik sağlamak olacak amacımız." diye konuştu.

Siteler Mahallesi'nde Pineta Otel'de düzenlenen ödül töreni ile dereye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

Turnuvada kategoriler ve dereceye giren takımlar şöyle oluştu:

- Minik Erkek

1- VAM

2- Doğan Hakyemez

3- İskenderun 12 Dev Adam

- Küçük Erkek A

1- Goxu

2- İncek

3- Ankaura

- Küçük Erkek B

1- VAM

2- Ankaura

3- Doğan Hakyemez

- Yıldız Erkekler

1- Goxu

2- Karşıyaka Yalıspor

3- İncek

- Gençler

1- İncek

2- Goxu

3- SAS

- Yıldız Kızlar

1- Doğan Hakyemez

2- Yeşil Marmaris

3- Ankaura

Kaynak: AA