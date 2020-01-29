Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!
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Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Velez'in tecrübeli oyuncusu Lautaro Gianetti'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Yaşana gelişme Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırışken spor dünyasının da gündemi oldu. Peki, Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!

29.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:43
Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!

Stoper arayışlarını sürdüren flaş bir isme yöneldi. Sarı kırmızılı ekip 'da top koşturan Lautaro Gianetti gündemine aldı. Yaşanan gelişme sonrası Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı gibi konular araştırılmaya başlandı.

LAUTARO GİANETTİ KİMDİR?

Lautaro Gianetti Doğum Tarihi: 13 Kasım 1993

Lautaro Gianetti Kaç Yaşında: 26yaşında

Lautaro Gianetti Nereli: San Nicolás, Buenos Aires, Arjantin

Lautaro Gianetti Boyu: 1,84 m

Lautaro Gianetti Kilosu: 79 kg

Lautaro Gianetti Kariyer Başlangıç Tarihi: 2011

Lautaro Gianetti Şu andaki takımı: CA Vélez Sarsfield (#17/ Defans)

Lautaro Gianetti (doğum 13 Kasım 1993), Arjantinli futbolcudur. Vélez Sarsfield'da forma giymektedir.

LAUTARO GİANETTİ KULÜP KARİYERİ

15/16 - Vélez Sarsfield

11/12 - Vélez II

LAUTARO GİANETTİ PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 14 maç, 1 asist, 3 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 11 maç, 2 sarı kart

PERFORMANS 17/18: 5 maç, 1 sarı kart

PERFORMANS 16/17: 17 maç, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 15/16: 14 maç, 1 gol, 7 sarı kart

PERFORMANS 14/15: 15 maç, 1 asist

PERFORMANS 13/14: 3 maç

PERFORMANS 12/13: 2 maç

PERFORMANS 11/12: 2 maç

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