Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!
Defans hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Velez'in tecrübeli oyuncusu Lautaro Gianetti'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Yaşana gelişme Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırışken spor dünyasının da gündemi oldu. Peki, Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı!
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray flaş bir isme yöneldi. Sarı kırmızılı ekip Velez Sarsfield'da top koşturan Lautaro Gianetti gündemine aldı. Yaşanan gelişme sonrası Lautaro Gianetti kimdir? Lautaro Gianetti kariyeri ve performansı gibi konular araştırılmaya başlandı.
LAUTARO GİANETTİ KİMDİR?
Lautaro Gianetti Doğum Tarihi: 13 Kasım 1993
Lautaro Gianetti Kaç Yaşında: 26yaşında
Lautaro Gianetti Nereli: San Nicolás, Buenos Aires, Arjantin
Lautaro Gianetti Boyu: 1,84 m
Lautaro Gianetti Kilosu: 79 kg
Lautaro Gianetti Kariyer Başlangıç Tarihi: 2011
Lautaro Gianetti Şu andaki takımı: CA Vélez Sarsfield (#17/ Defans)
Lautaro Gianetti (doğum 13 Kasım 1993), Arjantinli futbolcudur. Vélez Sarsfield'da forma giymektedir.
LAUTARO GİANETTİ KULÜP KARİYERİ
15/16 - Vélez Sarsfield
11/12 - Vélez II
LAUTARO GİANETTİ PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 14 maç, 1 asist, 3 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 11 maç, 2 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 5 maç, 1 sarı kart
PERFORMANS 16/17: 17 maç, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 15/16: 14 maç, 1 gol, 7 sarı kart
PERFORMANS 14/15: 15 maç, 1 asist
PERFORMANS 13/14: 3 maç
PERFORMANS 12/13: 2 maç
PERFORMANS 11/12: 2 maç