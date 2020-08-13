Larry Kudlow: ABD ekonomisi doğru yönde gelişiyor ABD Ulusal Ekonomi Konseyi (National Economic Council - NEC) Direktörü Larry Kudlow, ülke ekonomisinin, "göründüğü kadarıyla doğru yönde" geliştiğini söyledi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi (National Economic Council - NEC) Direktörü Larry Kudlow, ülke ekonomisinin, "göründüğü kadarıyla doğru yönde" geliştiğini söyledi.

ABD işsizlik maaş başvuruları verisinin açıklanmasının ardından CNBC'nin sorularını yanıtlayan Kudlow, verilerin Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonominin kapatılması sürecinden sonra işsizlik maaş başvurularının ilk kez bir milyonun altına inmesinin "çok iyi" olduğunu vurguladı.

ABD'de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınının ABD'de başladığı zamandan beri ilk kez 1 milyonun altına düştü. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 8 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 963,000 oldu.Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 1 Ağustos ile biten haftada işsizlik maaş başvuruları 1.19 milyondu.Beyaz Saray'ın Ekonomi Danışmanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda tekrar gündeme getirdiği bir fikir olan sermaye kazancı vergisini düşürmenin bireysel gelirlerin artmasına yardımcı olacağını ve böylece genel ekonomik büyümeyi artıracağını belirtti.

Kaynak: DHA