Larin'in inadı 1 milyon euro! Son teklifi de kabul etmezse satılacak

Sezon sonunda Siyah-Beyazlı takımla sözleşmesi bitecek Larin'e bonuslarla birlikte 1,5 milyon euroluk teklif yapıldı. Ancak Kanadalı golcünün 2,5 milyon euro istediği belirtildi. Beşiktaş, Larin'le son kez daha temas kuracak. Kanadalı forvet bu öneriyi de kabul etmezse sezon sonu bedelsiz gitmemesi adına satılacak.

Geçen sezon kazanılan çifte kupa zaferinde takımın en golcü ismi olan Cyle Larin, yapılan teklifleri beğenmiyor. 26 yaşındaki Kanadalı forvete son olarak bonuslarla birlikte 1,5 milyon euro önerildi. Ancak Larin, 2,5 milyon eurodan aşağı inmiyor.

ŞARTLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetim, Larin için yapabileceği son teklif için bir istişare gerçekleştirecek. Ancak 2,5 milyon euronun verilmesi söz konusu değil.

ABOUBAKAR SIKINTISI

Beşiktaş, geçen sezon sözleşmesinin uzamasına 1 maç kala sakatlanan Aboubakar'daki sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Şu anda piyasası olan Larin için 7-8 milyon euro seviyelerinde teklif beklentisi var.