Lamborghini Araziye St-X ile Giriyor

CARMEDYA.COM – Lamborghini Squadra Corse yeni Urus ST-X konseptini tamamladı. Marka bu model ile arazi konusunda ne kadar başarılı olduğunu ispatlayacak.

Arazi konusunda yetenekli



Geleneksel bir sistem ile off-road sürüşü birleştiren eşsiz bir yarış serisi için yaratılan Urus ST-X konsepti agresif bir tasarıma sahip. Lamborghini çok fazla ayrıntıya girmedi, ancak geniş havalandırmalar ve Pirelli lastikleriyle kombine edilen 21 inçlik jantları müşterilere sunuyor. Altıgen tasarıma sahip yarış egzozları da otomobilde dikkat çeken ayrıntılardan. Otomobilde çelik bir kafes sistemi kullanılmış. Ek olarak standart Urus'a göre ağırlık anlamında otomobil %25 hafiflemiş.

Performansın zirversinde



Konsept model 4.0 litrelik V8 motor ile kombine edilmiş. Bu motor 650 Hp güç ve 850 Nm tork değeri sağlıyor. 0-100 hızlanması 3.5 saniye. Maksimum hızı ise 305 km/s. Urus ST-X konsepti, 2019 Lamborghini Dünya Finalleri'nde ilk kez sergilenecek. 2020 yılında ise sınırlı üretim versiyonu olarak satışa sunulacak.

