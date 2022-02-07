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La Liga lideri Real Madrid şampiyonluk yarışında farkı açıyor

AA, Şenhan Bolelli - Spor
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La Liga lideri Real Madrid şampiyonluk yarışında farkı açıyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Marco Asensio'nun (Dk.74) golüyle galibiyete uzanan Real Madrid, puanını 53'e çıkardı.

Ligde ikinci sırada bulunan Sevilla'nın Osasuna deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Madrid ekibi, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Bu sonuçla, Granada ise 24 puanla 16. sıraya geriledi.

Real Madrid 24. haftada zorlu Villarreal deplasmanına gidecek.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Real Madrid, Granada, La Liga, Madrid, Spor, Haber

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