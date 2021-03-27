La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oluyor. İspanya basınının iddiasına göre, Faslı futbolcu, La Liga ekibi Valencia'yla imza aşamasına geldi. Ekonomik darboğaz nedeniyle bonservisi elinde bulunan futbolcuları kadrosuna katmaya çalışan İspanyol ekibi, Belhanda'yla kısa süre içinde sözleşme imzalayabilir.

Galatasaray'da Süper Lig'in 28. haftasında stat zemini üzerinden yöneticileri eleştiren Younes Belhanda'yla yollar ayrılmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun La Liga ekiplerinden Valencia'yla imza aşamasına geldiği iddia edildi.

JAVI GARCIA TRANSFERE ONAY VERDİ

İspanya'da yayın yapan Fichajes'in haberine göre Valencia, bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Ekonomik durum nedeniyle bonservisi elinde olan futbolculara yönelen İspanyol ekibinin Belhanda ile yakın zamanda sözleşme imzalayabileceği belirtildi. Öte yandan haberde, Valencia Teknik Direktörü Javi Garcia'nın da, Younes Belhanda'nın transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor

İlgili Haberler

Eboue öldü mü? Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue intihar etti iddası doğru mu?
Eboue öldü mü? Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue intihar etti iddası doğru mu?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Semih Yalçın Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:18:46. #1.14#
title