La Liga'da Enes fırtınası! Kasım ayında Getafe'de milli futbolcumuzdan iyisi yok

La Liga'da fırtınalar estiren Enes Ünal ödülünü aldı. Milli futbolcumuz, İspanyol ekibinde kasım ayının futbolcusu seçildi.

SON 7 MAÇTA 5 GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun ayın futbolcusu seçildiği belirtildi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri çeken golcü futbolcu, oynadığı son 7 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki forvet, takımının aldığı 6 puanda önemli rol oynadı. Enes'in İspanyol kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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