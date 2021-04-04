La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

Avrupa'nın en prestijli liglerinden olan İspanya La Liga'da oynanan Cadiz-Valencia karşılaşmasına ırkçılık skandalı damga vurdu. Maçın 25. dakikasında Valencia'nın Fransız savunmacısı Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını söylemesinin ardından, konuk ekibin futbolcuları sahayı terk etti. Bir süre soyunma odasında duran futbolcular daha sonra tekrar sahaya çıktı, ırkçı saldırıya uğrayan futbolcu Diakhaby'nin yerine ise Guillamon oyuna dahil oldu.