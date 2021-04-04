La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu
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La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

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Avrupa'nın en prestijli liglerinden olan İspanya La Liga'da oynanan Cadiz-Valencia karşılaşmasına ırkçılık skandalı damga vurdu. Maçın 25. dakikasında Valencia'nın Fransız savunmacısı Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını söylemesinin ardından, konuk ekibin futbolcuları sahayı terk etti. Bir süre soyunma odasında duran futbolcular daha sonra tekrar sahaya çıktı, ırkçı saldırıya uğrayan futbolcu Diakhaby'nin yerine ise Guillamon oyuna dahil oldu.

La Liga'da 29. haftada oynanan oynanan Cadiz-Valencia maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Valencia'nın Fransız savunmacısı Mouctar Diakhaby yaşadığı olay sonrasında Valencia takımı sahayı terk etti.

TÜM TAKIM SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 25. dakikasında konuk ekibin Fransız stoperi Mouctar Diakhaby'nin ırkçı saldırıya uğradığını ifade etmesinin ardından Valencialı oyuncular soyunma odasına gitti. Takım daha sonra maça devam etme kararı alırken Diakhaby'nin yerine Guillamon oyuna dahil oldu.

La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Skandal olayın ardından açıklama yapan Valencia Kulübü, "Tüm takım, bu arma için savaşmak amacıyla sahaya dönmeye karar verdi ancak ırkçılığa karşı da birlik olmuş durumdalar. Irkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

La Liga'da Cadiz-Valencia maçına ırkçılık skandalı damga vurdu

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